WHO認了！過勞是身體病況　「3點特徵」納入國際疾病分類

▲世衛組織首次將過勞視為一種病況，列入疾病分類。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



國際中心／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於28日閉幕，根據最新版的全球疾病及傷害分類，世界衛生組織（WHO）首次將「過勞」認定為一種「病況」，並納入《國際疾病分類》（ICD），幫助醫生診斷和醫療保險衡量理賠。

法新社報導，過去數十年來，專家學者們對於該如何定義「過勞」，以及過勞是否應被視為一種「病況」（medical condition）始終爭論不休。依據最新更新的疾病分類，WHO將過勞界定為一種因為長期無法克服工作壓力而產生的症狀。

根據定義，過勞症候群包含3個特徵，首先是感覺精疲力盡，其次是對工作產生倦怠感，或是對工作產生憤世嫉俗感，並且專業效率出現降低。根據疾病分類，「過勞」專指職場環境中產生的現象，並不適用於生活中的其他領域。

更新版國際疾病分類，又稱為國際疾病分類第十一版（ICD-11），是根據世界各地公衛專家的建議於去年起草，並於25日獲得WHA通過，將自2022年一月起生效。WHO發言人亞薩雷維奇（Tarik Jasarevic）表示，這是首次將「過勞」列入疾病分類。