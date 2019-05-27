北韓綁架、美中貿易　川普會談安倍「17項重點總整理」！

▲川普與安倍在會談後舉行聯合記者會，發表會談內容。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）訪問日本4天，27日上午參加歡迎儀式並會見日本天皇德仁，下午則與首相安倍晉三會談，探討北韓綁架日本人質一事，更與受害者家屬見面。會後，川普與安倍共同舉行聯合記者會，統整今日會談要點。

綜合日媒NHK報導：

安倍：日美同盟是世界最緊密的合作關係

安倍晉三在記者會上提到，根據平和安全法制，日美互相幫助、成立同盟，他個人也與川普有親密的信賴關係，日美關係不可動搖，比石頭還堅硬，成為世界上最緊密的同盟，「在令和新時代，日美將作為真正的全球夥伴，主導國際社會的平和與繁榮」。

川普：日美同盟是世界安定、繁榮的基礎

川普指出，能夠再次訪問日本、作為新天皇的第一位國賓，接受日本溫暖歡迎，他感到很榮幸，也見識了擁有悠久傳統的日本皇室開啟新時代的歷史性瞬間，希望天皇能繼成先皇的傳統。另外，川普提到，他一直很想看相撲比賽，力士比他想像中更強壯、魁梧，能夠頒發「美國總統盃」感到很榮幸。

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▲安倍晉三表示，會積極處理北韓綁架日本人質的問題。（圖／路透）

安倍：會積極果斷的解決北韓綁架日本人質問題

安倍表示，針對北韓情勢，日美的立場是一致的，他有意直接與北韓領導人金正恩會面，而川普也能支持他的決定，與受害者家屬會面後，將全力幫助日本，讓綁架問題盡早解決。

安倍：G20峰會要成功，日美合作不能少

安倍提到，6月將於大阪舉行G20峰會，川普也相當期待，但要讓峰會成功，日美的合作更是不可缺少，會持續與川普保持合作關係。

安倍：實現自由開放的「印度太平洋構想」（vision）

安倍表示，日美首腦會議中，他們談論到能源、數碼及基礎設施的領域，為了實現自由開放的印太構想，日美合作也著實的一步步前進，今後也將為共同願景而努力。

貿易談判要盡速！

安倍指出，世界上最為協助美國經濟的就是日本企業，距離上次日美首腦會談不過一個月，日企對美國的投資就多了10億美元，日美經濟關係將以「雙贏」形式擴大發展。此次會談就是希望能盡速達成結果，基於日美信賴關係，會加速討論。

川普：貿易談判即將舉行

川普認為，日美貿易談判對兩國都有利益目標，對日本是要減少貿易赤字，對美國是消除促進出口貿易的堡壘，對此，貿易談判會很快就有結果可以發表。

川普：感謝日本接受駐留美軍

川普表示，日本不僅有意購買105架新F-35匿蹤戰機，也願意讓美軍駐留，代表美國人獻上感謝，同時，未來日美也會一起訓練、從事軍事活動。

川普：解決北韓綁架問題，讓人質盡速回國

川普提到，會與安倍協力維持與北韓的平和，尤其日美合作關係穩定，對北韓的方針皆是祈求平和，因此希望北韓領導人金正恩改革國家政策「去核化」；另外，美韓之間也有經濟、安倍特別重視的綁架問題等，希望美國能在此問題上協力。

▲川普認為北韓有龐大的經濟潛在性，希望北韓去核化。（圖／路透）

川普：北韓有龐大的經濟潛在性

川普針對北韓局勢指出，金正恩想要將北韓打造為一個有強大經濟的國家，但他也理解只要繼續發展核子，經濟發展就是不可能的事，「金正恩頭腦很好，我不急，光是這2年沒有核子實驗的現狀，我就已經滿足了」。

安倍：日韓外交正常化的方針並沒有變

安倍表示，雖然日韓首腦會談目前為止還沒確定，但等到日韓間的綁架、核子、導彈等問題全面解決後，希望日韓能夠正常外交的目標方針並沒有變化，作為日本首相也會盡全力達到此目標。

安倍：希望透過美中談話解決問題

安倍針對美中貿易問題指出，美國及中國是世界第一、第二的經濟大國，美中之間建立安定的經濟關係對日本及他國都是非常重要的事，希望透過有建設性的對話來解決問題。

川普：維持對北韓的制裁

川普認為，目前北韓並沒有遠程彈道導彈發射，相信總有一天能與金正恩在談判中達成協議，特別是北韓對中國、韓國而言處於一個很好的地理位置，因此目前將維持對北韓的制裁。

安倍：作為日本要為伊朗的情勢負責

安倍表示，對於伊朗情勢緊張、核協議一事，中東地區和平穩定與否對日本、美國來說都極其重要，因此作為日本，會去思考日美關係緊密，要如何緩解伊朗的緊張情勢。

川普：美日談判相當順利

川普指出，美日之間有好幾年、處於無法置信的龐大貿易不均衡，不過日本是優秀的企業家、也是極好的協商者，美國面臨著嚴峻的立場，但與日本的談判相當順利。

▲川普表示與日本的談判相當順利。（圖／路透）

川普：沒有想要傷害伊朗的打算

川普表示，伊朗在他上任時非常恐怖，在敘利亞等中東地區都有戰爭，「所有的攻擊背後都有伊朗」，但現在伊朗因經濟制裁而面臨重大困難，他沒有傷害伊朗的打算，反而，他相信伊朗有經濟的潛在能力，將目標放在伊朗的體制轉換，「沒有核武器的伊朗才有希望」，希望能與伊朗進行新的談判。

安倍：支持美韓進程

安倍表示，川普替他向金正恩轉達想法，他作為日本首相、代表受害者家屬都非常感謝，對川普的方法也抱有希望。另外，對北韓9日的短程彈道導彈發射是違反聯合國安理會的決議感到遺憾，同時，對川普及金正恩之間的關係再次表達敬意，北韓的非核化、日美韓合作、國際社會合作等，對於現在的美韓進程表達支持。