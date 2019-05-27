請直接下地獄！屁孩殘忍踹飛橘貓　富豪：懸賞20萬抓人

▲兩名英國青少年向貓咪施暴。（圖／翻攝自Twitter／@Protect_Wldlife）



國際中心／綜合報導

令人髮指的虐待動物事件，不僅在台灣出現，世界其他國家也比比皆是。近日英國社群就流傳著一段虐貓影片，影片中一名戴著帽子的青少年，先是假裝親密的摸一隻橘貓的頭，下一秒他朝鏡頭笑了笑後，竟像踢足球般用力將貓咪踹飛。該段影片引發網友眾怒，並將肉搜出來的資料交給警方，目前這名15歲的少年已經被逮捕。

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▲▼少年踹貓前還先向鏡頭微笑。（圖／翻攝自Twitter／@Protect_Wldlife）



這段影片在推特上的觀看次數超過250萬，英國富豪貝納坦（Duncan Bannatyne）更氣憤地表示，「誰能告訴我這個垃圾的名字，我就付他5000英鎊（約台幣20萬元）。」英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）接獲通報後也立刻展開調查，最後由朴茨茅斯（Portsmouth）警局將這名15歲的施虐少年，以《動物福利法》（Animal Welfare Act 2006）逮捕，並積極尋找其他目擊證人中。

除此之外，還有另外一段青少年「毆打橘貓」的影片在網路上流傳，發生地點一樣在英國朴茨茅斯，影片中可看見一隻相當親人的橘貓，站在圍牆邊慢慢靠近這位少年，沒想到他竟一拳朝貓咪的頭上打去，貓咪立刻嚇得跳下圍牆。警方目前還未尋獲這名兇手。看過這兩段影片的網友紛紛表示，「拳頭都熱了」、「希望兇手很快就笑不出來」、「兇手簡直不是人」、「最好別讓我在路上遇到」、「這些兇手真令人作嘔」、「簡直就是垃圾」。