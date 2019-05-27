川普：美方不尋求伊朗政權更替　只要求放棄核武

▲ 日媒上周踢爆，安倍晉三最快6月出訪伊朗，但此消息已被日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）否認。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本首相安倍晉三外傳最快6月出訪伊朗，與總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會面，擔任調解人為美伊緊張關係居中斡旋。儘管此一行程最終是否成行仍是未知數，但美國總統川普今（27日）提到，美方並非尋求伊朗政權更替，「要的只是沒有核武」。

綜合彭博、法新社報導，川普今與安倍會面時，談及與伊朗談判的可能性，並表態支持安倍晉三從中推動與伊朗的協商。

「我相信伊朗當局願意展開對話，如果他們願意的話，我們也可以來談」，川普在美日峰會聯合記者會上，重申美伊可能達成協議的立場，「我們拭目以待，但我知道一個事實，就是（安倍）首相和伊朗領導人的關係非常密切，沒有人願意看到可怕的事情發生，尤其是我。」

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▲ 若安倍晉三出訪伊朗的行程屬實，他將成為1978年來第一位訪問伊朗的日本首相。（圖／路透）

身為美國親密盟友的日本目前依舊保持著與伊朗的外交往來。自安倍晉三2012年二度接下首相一職後，多名日本高官陸續出訪伊朗，就連他的妻子安倍昭惠（Akie Abe）、胞弟岸信夫等人也曾到訪伊朗。

本月16日，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）訪問日本，與安倍晉三、外務大臣河野太郎等人會晤。當時安倍曾表示，希望伊朗能持續履行2015年的核協議。

▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三27日舉行美日第11次領導人峰會。（圖／路透）