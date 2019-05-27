夏威夷度假遭鯊魚噬咬身亡　他目擊恐怖畫面：整條左腿消失了

國際中心／綜合報導

美國加州一名男子近來在夏威夷茂宜島(Maui)度假時，海泳突然遇到鯊魚攻擊，被救起時整個人已經失去意識，不但左手腕皮膚慘遭撕下，左腿也遭噬咬整條消失不見，最後傷重慘死，是當地4年來首次發生鯊魚殺人事件，警方目前已在案發現場放上「小心鯊魚」的警告標誌。

茂宜島警方發言人岡本(Gregg Okamoto)表示，死者為65歲男子斯邁利(Thomas Smiley)，居住在加州的他，25日在茂宜島Kaanapali Shores度假村附近海岸游泳時，突然遭到鯊魚攻擊，被帶上岸後雖然立即施予心肺急救，仍因傷重死亡。

目擊者表示，「我們看到男子被救上岸後正在進行CPR，我靠近看到，他的肚子上有一些血，手腕處像是皮膚被撕掉一樣，然後膝蓋以下整條左腿不見，沒有看到血或是任何東西。」

這起事件是夏威夷歷史上第5起鯊魚咬死人事件，也是4年來首例，斯邁利朋友透露，他原本是一名牙醫，最近才剛退休帶著妻子來夏威夷度假，在慘案發生前已在當地待了2周，沒想竟然遭逢不幸。詳細案情仍待警方調查。

▼男子退休到夏威夷度假，沒想到遇到鯊魚攻擊。（圖／示意圖／達志影像）