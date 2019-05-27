「生命靈數」解剖個性太神準　美日韓領導人全是4「冷酷無情領導者」

記者林瑩真／編譯

你相信占卜嗎？一名日本網友轉貼電視節目的「生命靈數」都市傳說，若生命靈數為4，會是一個能幹的領導者，但冷酷又沒有人情味，一算，日本首相安倍晉三、北韓最高領導人金正恩及美國總統川普生命靈數皆是4！

▲電視節目幫美日韓領導人算生命靈數。（圖／翻攝自推特／スノードロップ@LineSnowdrop）

「真的假的不知道！過頭的都市傳說!」日本電視節目以「生命靈數」分析性格，其中提到，安倍晉三是1954年9月21日生日、川普是1946年6月14日生日、今正恩則是1984年1月8日生日，3個人的生命靈數皆是4，而性格則是「能幹的領導者，但冷酷沒有人情味」。

是巧合還是生命靈數真的跟性格有關？電視節目被網友截圖PO上推特（Twitter），其他網友也紛紛留言「天啊好厲害」、「全是4啊」、「很不尋常的結果」、「但金正恩的生日是真的嗎」。雖然該貼文已經是2017年的事情，不過近日又被網友翻出，大肆討論。

生命靈數計算方法：

西元出生年月日相加，直到不能拆解，變成個位數為止。如1991年11月7日，則為：1+9+9+1+1+1+7=29，2+9=11，1+1=2，生命靈數即為2。

生命靈數1

有才能有運氣，但心臟很弱的膽小者。

生命靈數2

聰明且直覺神準，但個性急躁，不喜歡被他人指手畫腳。

請繼續往下閱讀...

▲生命靈數3的人有藝術品味，但容易有壓力。（圖／Pixels）

生命靈數3

很會照顧人且有藝術品味，但容易累積壓力。

生命靈數4

能幹且有領導能力，但冷酷沒有人情味。

生命靈數5

我行我素，追求安定，但不擅長談戀愛。

生命靈數6

八面玲瓏又專一，無法原諒出軌。

▲生命靈數6的人對感情專一，不能原諒出軌。（圖／Pexels）

生命靈數7

強大卻輕率，心靈細緻容易受傷。

生命靈數8

講究並有財運，但有時思想極端。

生命靈數9

有天才般的好記憶力，但容易寂寞，是最可能出軌的人。