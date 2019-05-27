摘到300多株幸運草　他自曝躲過15次死亡威脅…被車輾過仍倖存

圖文／鏡週刊



加拿大一名男子過去一個月採到了超過三百株「幸運草」，他不諱言承認，自己真的很幸運，曾躲過15次死亡威脅。

四葉草是三葉草屬植物的稀有變種，也會有五葉以上，據說約1至10萬株才會有一株，機率相當低，因此西方文化認為若能找到四葉草會為人們帶來幸運，因此也有幸運草之稱。

加拿大一名男子Walt Hardinge，在一個月內摘到三百多株幸運草，最高紀錄是一天找到42株，還曾找到過五葉、六葉，甚至是八葉的三葉草，運氣好到令人不敢置信。

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Walt Hardinge提到，小時候他很好奇幸運草是否真的存在，有次在鄰居家有三葉草的草地上找來找去，竟真的讓他摸到一株幸運草，那幾週內，他總共找到11株幸運草。時隔四十幾年後，有次散步時在路邊草叢中他又摸一株四葉草，讓他想起童年時光，也讓他重新開始找尋幸運草。

他認為自己確實受到幸運之神眷顧，自曝曾躲過15次死亡威脅，包含好幾次車禍事故和溺水，甚至有次還被車子輾過，仍倖存下來。

如今他保留下11株幸運草，以紀念童年的那11株幸運草，其餘的幸運草他無私分享給親友和陌生人，他表示人們收到幸運草時的喜悅讓他感到很驚喜，盼將幸運持續傳遞給其他人。

參考資料：Summerland Review、CBC NEWS



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