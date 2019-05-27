諾貝爾物理獎得主！「夸克之父」蓋爾曼辭世　享壽89歲

▲蓋爾曼（Murray Gell-Mann）以「八正法」獲得1969年諾貝爾物理獎，24日以89歲高壽辭世。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

1969年諾貝爾物理獎得主、美國20世紀最重要的物理學家之一蓋爾曼（Murray Gell-Mann）24日在家中辭世，享壽89歲。

綜合外媒報導，蓋爾曼在1929年9月15日於紐約出生，受父親影響而攻讀物理學，1951年取得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士後，1955年起在加州理工學院（Caltech）執教，直到1993年退休。

在1960年代，蓋爾曼提出「夸克粒子」組成次原子粒子（中子和質子）的理論，並在後續實驗中，證明夸克粒子的存在，讓夸克粒子就此成為物理學家的研究主題，包括強子對撞機「大型強子對撞機」（LargeHadron Collider，LHC）在內。

蓋爾曼在50、60年代對構成物質的因素進行大量研究後，根據電荷及自旋等特徵將粒子分為8組，稱之為「八正法」，並以此貢獻獲得1969年的諾貝爾物理獎，從此被譽為「夸克之父」，成為美國20世紀最重要的物理學家之一。

在加州理工學院發布的訃聞中，伯克理論物理學研究所（Walter Burke Institute for Theoretical Physics）主任教授大栗博司（Hirosi Ooguri）表示，蓋爾曼博士有察覺真相及敏銳的洞察力，能快速綜覽、理解大量實驗資料，「他開創了粒子物理學的新典範」。

加州理工學院另一名理論物理學教授約翰普萊斯基（John Preskill）則說，蓋爾曼在50、60年代的鼎盛時期主導粒子物理學，是很難估量的，「他提出許多深刻的想法來推動這個領域的發展，其中很多至今仍然適用」。