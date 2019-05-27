調查：南韓人就業10年內　平均跳槽4次

▲韓國招聘網站近日調查發現，南韓人進職場10年，平均跳槽4次。圖為南韓求職者在2018年首爾日本招聘會期間逛企業攤位。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

南韓招聘網站JOBKOREA近日發表調查結果，1322名受訪者中，84.6%的人曾有跳槽經驗，女性比例遠多於男性，而且進入職場10年的韓國人平均跳槽4次，比2010年時調查增加1次，前三名跳槽原因依序為：對薪資待遇不滿意、對上司不滿、對福利制度不滿。

據南韓《聯合新聞通訊社》報導，招聘網站JOBKOREA針對1322名韓國就業人士進行調查，並在27日公布結果，共有84.6%的民眾曾有跳槽經歷，女性跳槽比例為88.5%，遠高於男性跳槽比例78%。

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▲男性跳槽比例較女性低。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

此外，調查亦顯示，入職10年的人平均跳槽4次，比2010年調查時增加一次左右，但較特別的是，64.7%剛入職1年的新鮮人曾有跳槽經驗，平均1.2次，超過2010年調查的0.9次。

當被問及轉換工作場所的原因，47%受訪者表示「對薪資待遇不滿」，其次則是28%的人表示「對上司不滿」，第三名則是27%的人「對福利制度不滿意」。