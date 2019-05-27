「升級戰略」守南太平洋！　澳洲總理連任後將訪索羅門群島

▲據消息透露， 澳洲現任總理莫里森（Scott Morrison）將出訪索羅門群島，鞏固與鄰國關係。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲保守派總理莫里森（Scott Morrison）連任後，也在近日領導執政聯盟取得議會過半，組成多數政府，並將首次出訪將至大洋洲的索羅門群島，確保太平洋作為澳洲戰略優先重點，防止中國日益增長的外交影響力。他也在一項聲明中表示，「期待與索羅門總理梅納西.蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，將建立更深入的合作關係」。

據《路透社》報導，2名消息人士透露，繼前總理陸克文2008年出訪之後，莫里森將在周日（6月1日）造訪索羅門群島，成為第二位踏上該國的澳洲總理。此次出行是西方國家試圖抑制中國在太平洋小島的影響力，確保台灣邦交成為區域關係的衝突焦點。

索羅門群島位於澳洲東北方，由超過990個小島組成，人口僅64萬人，目前處低度開發狀態，極度仰賴外援，是大英國協成員國會員，也是台灣17個邦交國之一，不過在該國近期選舉後，對台政策可能產生變化。

請繼續往下閱讀...

▲ 澳洲現任總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透社）

澳洲將太平洋島國視之為後院地區，但近年來隨著資金湧入，中國對太平洋島國的影響力逐漸增強，為了削弱中國「一帶一路」倡議的影響，澳洲對該地區提供了更多挹注，也使得兩國政府關係緊張。

而據《法新社》報導，北京當局也傳出正打算在大洋洲國家萬那杜建造一座軍事基地。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，「總理出訪加強與太平洋島國互動並不是為了阻擋中國影響，而是為了『升級』太平洋的重要性，鞏固澳洲與鄰國的關係」。而關於中國在南太平洋建立軍事基地一事，潘恩則表示，這是影響澳洲重新評估戰略前景的原因之一，但並未改變『升級』的重點，「它涉及人與人間的關係、教育、基礎設施發展、教會間的關係、太平洋勞動力流動等，範圍更加廣泛」。

目前有6個太平洋島國與台灣有邦交，佔所有邦交國的3分之1，不過美國駐東南亞代理部長墨菲（Patrick Murphy）則表示，「中國正在試圖減少台灣在該地區的外交關係，作法十分嚴峻。」