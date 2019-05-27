日美首腦會談！川普、安倍會見北韓綁架人質家屬　「確認全面合作關係」

▲川普與安倍晉三會面，針對國際議題進行討論。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）訪日，27日上午進行歡迎儀式並會見天皇德仁夫婦，會見結束後，川普緊接著與總理安倍晉三進行會談，將與北韓綁架人質的受害者家屬會面，並討論相關議題。

綜合日媒報導，川普在上午11時許與安倍在東京港區的迎賓館進行第11次會談。會談開場，安倍就表示，「在新日皇即位、迎接令和的新時代，川普能夠作為第一名國賓訪日，感到由衷的開心」，接著進行會談。

會談按照「工作午餐」的方式進行，限定成少數人同座的聚會，一邊用餐一邊交換意見。議題包括美國無核化協議的膠著狀態，以及北韓在本月發射短程彈道導彈，並解決北韓綁架日本人質的問題等，對此今後的對應，確認雙方全面性的合作關係。

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▲川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與安倍晉三夫人昭惠也陪伴在旁。（圖／路透）

另外，對於6月將在日本大阪舉行的G20峰會，還有緊張的伊朗情勢，以及中國、俄羅斯的對應問題等，各國也將會交換意見。

川普與安倍的會談結束後，雙方預計會見被北韓綁架的受害者家屬，並在之後舉行聯合記者會，公布會談結果。