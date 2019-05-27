即便土地遭美軍轟炸　伊朗總統羅哈尼：絕對不會屈服

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）25日表示，因為美國的打壓，伊朗的貨船無法停靠在任何國家的港口，運油船隻也遭到美國衛星的追蹤，儘管受到美國空前的打壓，但是伊朗絕不屈服也不會放棄尊嚴。

綜合外媒報導，羅哈尼總統25日晚間透露，伊朗運油船遭到美國衛星的追蹤，導致伊朗的貨船無法停靠在任何國家的港口、無法正常的卸貨，造成經濟上的嚴重損失。他表示，雖然在伊斯蘭革命後從未發生過這樣的情形，但伊朗絕對不會向美國低頭。

羅哈尼指出，國民彼此「信任團結」是挫敗美國對伊朗經濟制裁最重要的條件，而政府已經準備了充分的物資儲備，絕對不會讓人民的生活更加困難。

2015年中美俄英法德與伊朗簽訂協議，以解除對伊朗經濟制裁為條件，限制伊朗發展核武器。然而去年5月，川普單方面宣布美國退出該協議，重新對伊朗展開全面的制裁，不斷對其施加壓力，像是伊朗出口的石油就受到嚴重打壓。

此舉引起伊朗當局的憤怒，對此羅哈尼表示，「即便我們的土地遭到轟炸，我們也不會放棄尊嚴」，絕對不會屈服於美國的打壓、制裁。