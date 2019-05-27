巴西監獄暴動至少15死　囚犯家屬氣憤示威要求真相

▲▼巴西監獄26日發生暴動，造成至少15人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西亞馬遜州（Estado Amazonas）26日有一所監獄發生暴動，疑似因為囚犯互相鬥毆而造成至少15人死亡，事發後大批囚犯家屬到監獄外進行示威，要求當局交代清楚事情發生的緣由。目前員警已全副武裝在場嚴陣以待。

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▲▼巴西監獄發生暴動後引發囚犯家屬不滿，要求當局交待事情細節。（圖／達志影像／美聯社）

據《美聯社》報導，囚犯發生暴動剛好是監獄的探視時間，當局第一時間加派人手控制場面，防止更多傷亡的情況出現，也增派直升機於上空盤旋戒備，至於囚犯發生衝突的原因和是否有人趁機逃獄還有待調查。

這場至少15人死傷的暴動引發囚犯家屬不滿，紛紛聚集在監獄外設置路障和點燃篝火進行示威活動，並與持盾員警對峙，要求當局交代清楚事件的細節，此外，有更多民眾高舉粗口手勢表達抗議，當地氣氛緊張。

▲大批民眾在監獄外設置路障、篝火進行示威。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，該座監獄於2017年也曾發生過監獄暴動事件，當時持續暴動20小時左右員警才成功壓制，傷亡人數至少有56人。

根據巴西政府資訊顯示，巴西受刑人口截至2016年6月已達72萬6千多人，名列全球前三名受刑人最多的國家，遠遠超過當地監獄可容納的人口數量。