女歌手被甩傷心上吊　電線崩裂變墜樓「體重」意外救她一命　

▲打算上吊輕生的女子，意外因為體重救回一命。（圖／翻攝自《泰國日報》）

國際中心／綜合報導

泰國羅勇府(Rayong)一名21歲女歌手因為和男友分手太過傷心，竟然想不開打算在自家上吊輕生，沒想到所用電線承受不住體重斷裂，害她慘從3樓墜至樓下，上吊意外變成墜樓，反而因此撿回一條性命。

當地《泰國日報》報導，警方25日凌晨3時警方接到報案，一名女子從公寓後方的3樓墜地，前往現場發現她整個人倒在血泊中，人還保有意識正在哭泣著，地上磁磚被撞出一個大窟窿，頭部和頸部都受到嚴重撞擊，左腿也有骨折，送醫急救後情況已經穩定。

警方調查發現，墜樓女子是「口紅樂團」(Lipstick Band)21歲主唱娜茶雅(Natchaya)，平時在當地酒吧駐唱，當日收工後和男友通電話發生口角，被對方提出分手，凌晨2時樂團成員陪伴她回家並喝了一瓶啤酒，沒想到對方離開後，她使用電線纏繞走廊外房樑企圖上吊，結果電線斷裂導致墜樓，墜地時造成巨大聲響，許多鄰居以為發生車禍查看，才發現墜樓的她。

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