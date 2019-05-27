19歲媽媽早產「無皮寶寶」！　全身血管浮出紅得像塊「生肉」...

▲無皮寶寶凱登。（圖／翻攝自LADbible）

國際中心／綜合報導

英國日前出現一名早產10周的嬰兒，當時他的皮膚尚未長全，整個人看起來就像一塊生肉般，脆弱的他一不小心就有可能染病死亡，連醫生都要父母隨時做好心理準備，但最終堅強的嬰兒還是撐過了半年的關鍵期，幸運地存活下來。

據《每日郵報》報導，來自沃里克郡的早產嬰兒凱登（Kaiden Jack Shattock）於去年11月24日在諾丁漢市醫院出生，當時1.1公斤的他，全身除了臉部外，身上僅有2％的皮膚覆蓋。媽媽潔西卡（Jessica Kibbler）和爸爸傑克（Jake Shattock）形容，當時護士帶他們去見凱登第一面時，身體紅通通、肌肉內的血管清晰可見，看起來就像「一塊生肉」般。

請繼續往下閱讀...

▲年輕爸媽不放棄凱登，陪著他和疾病搏鬥。（圖／翻攝自facebook／Jessica Kibbler）

▲兩人和凱登一起度過難關。（圖／翻攝自facebook／Jake Shattock）

潔西卡回憶當時的情況表示，「當時我和丈夫只是兩個19歲的新生父母，沒有撫養孩子的經驗，而第一胎就這麼虛弱，而且病得很重，我們完全不知道該如何是好，兩人都一起哭了出來，連護士見狀後也無助地走出病房哭了。」在凱登出生的前10天，潔西卡和傑克都被禁止抱抱自己的親生骨肉，更令他們相當痛苦。

由於缺乏皮膚和早產，凱登還必須同時和先天性疱疹、壞死性小腸結腸炎、敗血症、皮膚溶解和支氣管炎等疾病搏鬥，且必須靠著機器維生，醫生曾經2度警告過他們，凱登能存活的機率非常小，要傑西卡和傑克隨時做好心理準備。

▲堅強的凱登目前體中已經達到4.28公斤。（圖／翻攝自LADbible）

所幸凱登的皮膚在出生6周後便慢慢長出，但因為皮膚太脆弱，連穿衣服都有危險。如今半年已過去，凱登幸運地度過難關，目前終於和父母回到家中，體重也達到4.28公斤，但這場戰爭仍舊持續著，預計他將在明年再進行至少4次手術。

