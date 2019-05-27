親餵「高蛋白」養胖伴娘！給螢光黃怪禮服　新娘詭計成功超嗨：姐妹醜也行

▲新娘不願伴娘搶走目光，因此想辦法養胖伴娘。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

每個即將結婚的新娘，都希望自己能夠成為全場最美的人，當然，也少不了伴娘的「陪襯」。英國一名即將成婚的新娘，為了讓自己的鋒頭不被伴娘搶走，居然謊稱要跟姊妹們一起喝減肥奶昔，殊不知兩位伴娘的奶昔早被換成高蛋白粉，甚至還挑選了一點也不襯膚色的螢光黃伴娘服，就是為了讓伴娘們看起來很醜。婚禮結束後，這名新娘表示，「我完全是當天焦點，真的超開心！」

這名新娘佩妮（Penny）在網站《whimn》上寫道，為了讓自己成為婚禮焦點，她在訂婚後做了一個非常糟糕的決定，當她決定要讓兩個親姊妹來當伴娘後，開始想像自己在婚禮上拍照的樣子，「我忽然意識到，我不需要一張照片來提醒我，當三個人站在一起時，我看起來多麼平凡無奇。」

「在我的大日子裡，我必須確保我的姐妹們看起來非常普通，甚至是醜都沒關係」於是佩妮開始了她的計畫。首先她決定挑選螢光黃的伴娘服，因為這會讓皮膚白皙、金髮碧眼的伴娘看起來很沒精神，接著她堅持每天都要替姊妹準備早餐，但事實卻是她將減肥奶昔換成增肌用的高蛋白。佩妮說，「這超管用，不到一個月她們就必須去修改衣服了。」

婚禮結束後，佩妮說，一切計畫都非常順利，沒有遇到任何麻煩，儘管看到合照時會感到一絲愧疚，「但看到穿的很醜又胖嘟嘟的姊妹，就知道我完全是那天的焦點，真的是非常開心。」