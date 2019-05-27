聖母峰大塞車！381人攀登創新高　登山客「排隊12小時」體力耗竭死亡

▲聖母峰大塞車的驚人影像。（圖／翻攝自Facebook／ Imagine Nepal）



記者張方瑀／綜合報導

每年5月對各國登山好手來說，最重要的事情就是到尼泊爾攀登聖母峰（珠穆朗瑪峰），然而5月至今，已經有10名登山客因人潮過多，導致於高山症發作喪命，更有罹難者在生前拍出聖母峰上的「排隊人龍」。尼泊爾政府27日發佈聲明表示，死亡人數創新高並不是單純因為過度擁擠，主要還是天氣因素導致。

尼泊爾旅遊局長吉米爾（Dandu Raj Ghimire）指出，今年春季登記攀登聖母峰的人數達381人，然而「短暫」的好天氣，讓塞在登頂路線的人數超乎預期。根據目前官方聲明，死亡與失蹤的登山客包含1名尼泊爾人、1名愛爾蘭人、1名奧地利人、1名美國人與4名印度人等8人，但當地旅遊組織則統計有10人死亡。

其中一名印度籍的登山客，就是在「塞車12小時」後體力不支身亡。登山旅遊負責夏爾巴（Thupden Sherpa）表示，「他花了比預期還要長的時間登頂與下山，他困在隊伍中超過12小時，他最後體力耗盡而死。」最近流出的影片可以看出擁擠的攻頂人潮，即便攜帶足夠的氧氣攻頂，但長期揹著沉重的裝備，排在下山的隊伍中，更容易引發致命的高山症。

資深嚮導雅諾（Gordon Janow）表示，每張攀登聖母峰的許可證要價1萬1000美元，而每年登記的人數越來越多，登頂的狀況一年比一年糟，「自然的攀登節奏被打亂，因此要花費的時間可能比10到15年前還多。」他強調，襯職的嚮導不是知道該如何帶你上山，而是能夠適時的強迫你下山，「如果執意登頂，那麼你的身體也會一併留在那了。」