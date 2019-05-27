她7歲遭摸私處一輩子惡夢　終於對質…神父卻說：我被惡魔操弄

▲神父的完整身分沒有被公開，他向受害者表達歉意。（圖／翻攝自YouTube／SEKIELSKI）



記者丁維瑀／編譯

「我想看著你的眼睛，我想問你，為什麼？」多年來，這都是米西維（Anna Misiewicz）心中的疑問，她指控自己在7、8歲時遭到波蘭一名神父性騷擾，至今她仍會做惡夢。兩人在紀錄片的拍攝過程中見面，對此，神父雖深感遺憾，卻還是不斷替自己辯解，是惡魔操控了他的心思。

CNN報導，這名涉事的退休神父僅被稱為Jan A.，他從未被正式起訴，談及性騷擾一事時，他短暫沉默後接著說，「我不該這麼做的，不該碰觸或親吻你，我知道我不該這樣。」他補充，自己非常後悔，事發過後他也努力洗心革面，但一切是受到惡魔操弄。

米西維痛訴，神父觸碰她的私處，導致她成年後依舊有陰影，「我晚上無法入睡。」這部紀錄片Tell No One於11日在YouTube發布，觀看次數至今已突破2100萬；影片拍攝出天主教神父造成的傷害，受害者如何與加害者對質，這在波蘭與宗教密不可分的社會中投下震撼彈。

事實上，天主教會以及神父在波蘭一直享有崇高地位與影響力，該國人口90％以上都是天主教徒。政治分析家扎博羅夫斯基（Marcin Zaborowski）說明，天主教會是波蘭社會的基礎，也在政治層面中構成很重要的部分，「現任政府很難與天主教會保持距離。」

然而，扎博羅夫斯基看完影片後表示，這部電影可能會改變「遊戲規則」，開始侵蝕波蘭天主教會的地位；雖然很多人都熱衷投入宗教，但不意味大家能忍受教會裡的病態行為。

紀錄片導演塞基爾斯基（Tomasz Sekielski）說，他擔任記者時期遇過幾名受害者，覺得自己有必要揭露醜聞，引起大眾關注，「這些人故事中的恐懼籠罩在我身邊，我想針對這個主題做更多事，這也是為何我跟手足想拍電影。」

波蘭檢察官已對電影中的行為展開調查。儘管影片引起軒然大波，塞基爾斯基最初卻很難找到投資者，這在波蘭是個禁忌話題，所幸最後他與手足透過網路募資籌到10萬美元以上。

梵蒂岡駐波蘭大使蓬納克奇奧（Salvatore Pennacchio）表示，教宗方濟各非常關注影片中的問題。波蘭主教會議主席加德斯基（Stanisław Gądecki）則代表整個團體表達歉意，教會中不能容忍這種行為，「我意識到沒有任何東西，足以彌補這些人受到的傷害。」

米西維只是其中一位被性騷擾的受害者，她始終無法原諒對方，「他（神父）摧毀了我的人生，對我來說，他甚至不配被稱為神父。」