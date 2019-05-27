2007年來最強！祕魯北部規模8.0強震　至少1死11傷

▲祕魯26日清晨地震是2007年來最大規模強震。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

祕魯北部地區26日清晨發生芮氏規模8.0強震，相關當局指出，目前強震造成至少1人死亡、11人受傷。祕魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）表示，這是一場自2007年來最大規模地震。

祕魯北部當地時間26日凌晨2時41分發生芮氏規模8.0強震，據美國地質調查局（USGS）震央約位於洛雷托大區拉古納斯（Lagunas）東南方80.7公里處（南緯5.796度，西經75.298度），震源深度約109.9公里。

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▲部分學校機關、醫院、診所等都受到損害。（圖／路透）



《路透社》報導，畢斯卡拉指出，這次受地震災害最嚴重的地區在尤里馬瓜斯（Yurimaguas）和塔拉波特（Tarapoto），「這起地震實際上影響了祕魯全境的森林」，「這是一場大規模地震，是祕魯2007年、12年以來最大規模的地震。」

秘魯的國家緊急應變中心（ Peru’s National Emergency Center, COEN）表示，卡哈馬卡(Cajamarca)地區一名48歲男子因地震被巨石砸進屋內身亡，另外11名民眾受傷、50多間民房被毀，就連幾處學校、教堂、醫院和診所都受到毀損。

▲此次祕魯北部強震造成至少1死11傷。（圖／翻攝美國地質調查所）

政府經營的石油公司Petroperu對外表示，這起地震造成石油管線多處「輕微」毀損洩漏，主要發生在西北部濱太平洋城市塔拉拉（Talara），但目前已經受到控制。該公司也暫緩在洛雷托城（Loreto）的一處石油設施，以進一步檢查及評估損害情況。