川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

▲川普東京觀賞大相撲，親自頒發「美國總統盃」大獎盃。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

正在東京國是訪問的美國總統川普，是日本改元令和後首位來訪的國賓。川普26日在日本首相安倍晉三的陪同下，在東京兩國國技館觀賞大相撲比賽，並破天荒親頒「美國總統盃」獎盃給優勝力士朝乃山。

綜合日媒報導，川普與安倍26日上午在東京近郊的千葉縣茂原市高爾夫球場共進早餐後，由職業高球名將青木功陪同打球，為安倍與川普的第5次球敘。

隨後，川普伉儷與安倍伉儷一同抵達東京墨田區的兩國國技館，觀賞又稱為「千秋樂」的大相撲夏季場所最後一場比賽，為首次有美國現任總統到場觀賞大相撲比賽。川普入場時，全場觀眾紛紛起立鼓掌，川普也笑著向民眾揮手致意。

由於川普向來喜愛格鬥競賽，日方特地安排川普夫婦坐在面對土俵的「升席」位子，而非2樓的貴賓席。川普與安倍坐在椅子上，聽取日本相撲協會理事長八角的解說後，共同觀賞大相撲比賽。在現場，不時可看到安倍用手指向土俵，親自向川普說明賽況。

值得一題的是，傳統的「升席」原是鋪設座墊的座位，一個區域內共有4個座位，但考量川普夫婦並不習慣跪坐，因此日方特別將座墊撤除，改放置沙發座椅，讓川普夫婦能舒適得觀賞比賽。

在表揚優勝力士時，安倍先依照傳統親自頒贈總理大臣獎盃，隨後川普也登上土俵，親自頒發特製的「美國總統杯」給優勝力士。川普以英文喊道「令和第一」（Reiwa one），引得全場歡呼，接著捧起重達30公斤的獎盃，頒給優勝力士朝乃山。特製的美國總統獎盃高度達137公分，頂部設計有代表美國的白頭海雕造型。

川普與安倍晚間在六本木的居酒屋享用「爐端燒」，27日預定會晤日本天皇德仁與皇后雅子，並與安倍舉行會談，當天也會與遭北韓綁架的日本人家屬會面，預計28日啟程返回美國。