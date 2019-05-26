男老師狂摟女學生「從髮梢撫摸到腰」！　20秒影片曝光

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美國田納西州一名高中教師，近日被拍到疑似「不當碰觸」一名女學生，不但將手放在女學生背上，還一路往下摸到腰部，最後更將女學生往自己方向狂摟。影片曝光後，該名教師已經遭校方停職接受調查。不過，女學生的家長則替老師澄清說，近日女學生家人中有人去世，而老師當時只不過是在安慰學生。

▲田納西州男老師在課堂上不當碰觸女學生，遭校方停職。（圖／翻攝自Twitter／@firevein27）



根據福斯新聞第17電視台（FOX 17）報導，田納西州伊格維爾高中（Eagleville High School）學生在教室拍下這段畫面，顯示男老師坐在座位上，女學生站在他身邊。男老師的手原本搭在她肩上，接著沿著背部緩緩向下撫摸，最後摟著她的腰。

據悉，該名男性教師是伊格維爾高中的歷史老師兼棒球隊教練霍蘭（Travis Holland），在影片曝光後，學校所在地拉塞福郡（Rutherford County）校區當局表示，已經通知警方和兒童保護部門，但這兩個單位在看過影片後，都沒有展開進一步調查。

拉塞福郡校區表示，目前已經先將霍蘭停職停薪，等候校區內部調查結果出爐。霍蘭本人則拒絕接受當地新聞頻道採訪。

影片中的女學生家長則向FOX 17電視台表示，事實上，近日家中有喪事，霍蘭當時是想安慰女學生。不過，還是有網友認為霍蘭的行為非常不恰當；有網友回應，「這叫做『誘姦』，覺得這樣ok的人應該去看心理醫生。」另外一名網友也說，「一個成年男人愛撫一個小女孩的背，還有什麼好說的，特別是作為老師和學生？」，「我想不到有什麼情況讓他可以這樣做？」