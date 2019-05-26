南韓路邊美食「魚糕」嚇壞外國人　政府辦徵名大賽找新英文名

▲ 南韓傳統美食魚糕。（圖／翻攝自wishbeen）

國際中心／綜合報導

許多人都曾站在南韓的「布帳馬車」旁，就著細細長長的木籤咬起魚糕，再以紙杯喝一口熱熱的湯，享受簡單的美味，是去南韓一定要體驗的當地飲食文化之一。但魚糕的英文名字Fish Cake令不少外國人聞之色變，海洋水產部因此在26日宣布，27日起至7月19日間希望徵求民眾的創意，為魚糕找到新的英文名。

《韓聯社》報導，在南韓、日本等亞洲國家相當常見的魚糕在國際上被稱為Fish Cake，但味道和水裡的魚完全不像，反而讓外國人對魚糕感到更加困惑。有鑑於南韓近年來有越來越多魚糕銷往海外，光是過去10年來，魚糕產業的職缺、銷售量和其帶來的外匯就成長2倍之多，要求為魚糕取新英文名的聲浪也越來越高。

南韓魚糕出口在2008年為2200萬美元（約6.9億新台幣），2017上升至5700萬美元（約17.9億新台幣），成長2.6倍之多。國內魚糕產業從業人員也從2007年的6500名上升至2016年的1.13萬人，成長73%。

報導指出，民眾過去多將魚糕做為小菜食用，但近來也有烘焙食材或零食等較高級的多元化用途，觀光旅遊業也帶動魚糕銷量，成為南韓代表飲食文化之一。海洋水產部希望能找到更適當的英文名字，展現這項傳統美食的特色。