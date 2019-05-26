川安會好黑皮！安倍秀「2男人陽光自拍」 川普開心迎接相撲大賽
▲川普抵達日本觀看相撲、與安倍打高球。（圖／達志影像／美聯社）
國際中心／綜合報導
日本人剛迎來「令和」元年，在政治上最受注目的，莫過於美國總統川普成為第一位國賓，26日一早川普就在推特上發文表示，「我要和安倍開始打球運動」為川安會揭開序幕，而在打球的過程中也將就貿易協議、北韓議題做聚焦。
綜合外媒報導，日本時間26日上午9點左右，安倍晉三就在球場等候川普大駕光臨，兩人見面後氣氛輕鬆，安倍更親自駕駛球車一起到大廳享用早餐，接著16洞的「兩國球敘」。而川普的下午行程，則是到國技館觀賞「相撲大賽」，甚至為了川普一行人的安全，進場所有的民眾都要接受嚴格安檢。
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▲為了川普要看相撲，安倍特別改了部分「傳統」。
其中最令民眾新奇的公告，則是日本相撲協會告知入場者「請問丟坐墊」以免受罰或是遭到逮捕，然而其實丟坐墊「座布團」是日本觀賞相撲的文化之一，當低階力士打敗橫綱十，觀眾就會拋擲自己座位下的座墊給土俵，也就是傳統所說的「座布團之舞」。
但因過去就曾有多次觀賞相撲，民眾因為丟擲座布團而傷到其他觀眾，相撲協會有透過廣播宣傳，此番更是直接發送傳單特別叮嚀入場觀眾，椅面傷到川普。此外，國技館今日所有的飲料改以紙杯，並且將榻榻米的土俵正前方座位改為椅子，幾乎改變部分觀賞相撲傳統，讓部分日本網友認為是「破壞傳統」而引發討論。
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#repost @kantei 令和初の国賓としてお迎えしたトランプ大統領と千葉でゴルフです。新しい令和の時代も日米同盟をさらに揺るぎないものとしていきたいと考えています。 . #トランプ大統領 #来日 #令和 初の国賓 USA