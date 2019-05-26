川安會好黑皮！安倍秀「2男人陽光自拍」　川普開心迎接相撲大賽

▲川普抵達日本觀看相撲、與安倍打高球。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本人剛迎來「令和」元年，在政治上最受注目的，莫過於美國總統川普成為第一位國賓，26日一早川普就在推特上發文表示，「我要和安倍開始打球運動」為川安會揭開序幕，而在打球的過程中也將就貿易協議、北韓議題做聚焦。

綜合外媒報導，日本時間26日上午9點左右，安倍晉三就在球場等候川普大駕光臨，兩人見面後氣氛輕鬆，安倍更親自駕駛球車一起到大廳享用早餐，接著16洞的「兩國球敘」。而川普的下午行程，則是到國技館觀賞「相撲大賽」，甚至為了川普一行人的安全，進場所有的民眾都要接受嚴格安檢。

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▲為了川普要看相撲，安倍特別改了部分「傳統」。

其中最令民眾新奇的公告，則是日本相撲協會告知入場者「請問丟坐墊」以免受罰或是遭到逮捕，然而其實丟坐墊「座布團」是日本觀賞相撲的文化之一，當低階力士打敗橫綱十，觀眾就會拋擲自己座位下的座墊給土俵，也就是傳統所說的「座布團之舞」。

但因過去就曾有多次觀賞相撲，民眾因為丟擲座布團而傷到其他觀眾，相撲協會有透過廣播宣傳，此番更是直接發送傳單特別叮嚀入場觀眾，椅面傷到川普。此外，國技館今日所有的飲料改以紙杯，並且將榻榻米的土俵正前方座位改為椅子，幾乎改變部分觀賞相撲傳統，讓部分日本網友認為是「破壞傳統」而引發討論。