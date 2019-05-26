遲到38分鐘「全機等她一人」！　墨西哥部長辭職：沒人可以有特權

▲墨西哥環境部長搭飛機出公差，卻遲到了38分鐘。（圖／翻攝自Twitter／Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena，下同）



國際中心／綜合報導

墨西哥環境部長梅納（Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena）25日向總統請辭獲准，不過她辭職原因無關政治因素，而是24日搭飛機遲到了38分鐘，害全機的人等她一個，為此感到非常抱歉及自責。為了表達自己的歉意，梅納在推特PO文，「沒有任何人可以擁有特權，即使是為了職務出公差，也不代表我的利益比其他人重要。」還強調是自願提出離職，和總統完全無關。

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▲辭職信曝光。



據《路透社》報導，梅納是這一周以來，第2位向總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）請辭的高級官員，她在辭呈中提到，對於24日出公差時延誤登機的疏失，「我沒有理由好解釋，墨西哥如果要真正轉型，就必須追求完全公平、公正的價值觀」，即便身為政府官員也不應擁有特權。總統歐布拉多則表示，「梅納非常誠實的告訴我發生什麼事，最後我接受了她的請辭。」

據了解，墨西哥社會福利局（IMSS）負責人馬丁內斯（German Martinez）在本月21日也提出離職，原因是「財政部長下令縮減預算和裁員，對窮人的醫療服務造成很大衝擊。」總統歐布拉多自去年12月上任以來，第一筆預算政策就是削減衛生服務等部門的支出，有些大醫院透露，預算縮減已經導致醫院運作出問題，包括手術延誤、測試減少、人員短缺等等。