小情侶搭計程車「報完地址就鹹濕摸摸」　司機沿途聽啵啵水聲崩潰！

▲越南小黃司機載到一對情侶一上車就鹹濕戲碼上演。（圖／翻攝自tiin.vn）

記者陳亭伃／綜合報導

計程車是給人方便，但總是會有些人會當作一種「隨便」發洩的地點。近日越南的網路上，流傳一張情侶恩愛照，但卻不是會讓人覺得羨慕的狀態，因為這對情侶在上了計程車後，女方直接橫躺在男友身上，接著一陣舌吻出聲，幾乎就要上演活春宮，全程遭到司機側拍放上網，引發網友兩派言論的熱烈討論。

綜合外媒報導，越南的一名計程車司機，日前在光天化日下載到一對小情侶，兩人一上車後隨口報了目的地後，兩人竟在後座開始瘋狂舌吻，司機原以為只是一般情侶，沒想到女方接著「橫躺」在男友腿上，接著男方也將手伸入女友的上衣內又掐又揉，甚至還發出聲音，這讓前面開車的司機瀕臨精神崩潰，決定側拍放上網讓網友公審「這到底是不是搭計程車的公德心？」

照片發佈到網路上後，有網友抨擊司機，「這樣側拍真的非常沒有公德心吧！本來計程車司機的工作就是載客，只要後座客人沒有影響到行車安全，基本上沒有問題」、「偷拍最可恥！」、「或許可以提醒一下，而不是用這樣的方式」。

另外，也有網友表示，「拜託直接車開去摩鐵，現在的年輕人真的太過於開放」、「這樣的行為真的很噁心」、「可以考慮到其他人的感受嗎？」但也有人逗趣表示，「司機算是很幸運吧！」、「果然只有老司機才有的運氣」。但有同樣開計程車的網友表示，這樣確實很容易讓司機分心，基本上就是一種潛在的危險。