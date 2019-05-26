天葬村11竹籬「隔離肉骨簍空大體」　詭異大樹吸乾屍臭…震驚大膽部落客

▲峇厘島天葬村。（圖／翻攝自臉書／Instagram@duniart_photography下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在人死後，有許多的方式可以進到下一個階段，包括土葬、火葬、樹葬、海葬甚至是特定的習俗「天葬」。在印尼峇厘島有一處天葬村（Trunyan）在這邊，死去人的大體，只以簡陋的竹籬笆隔起來，接著就是由風吹日曬來讓祂自然風化，最近就有國外的部落客造訪當地，親身感受生與死的一線之隔。

根據英國《每日郵報》報導，在峇厘島的這座村莊內，只要有親友死去，他們不給予火化或是土葬，反而是用小竹籬船將大體載到一處名叫天葬村的地方，這裡不需要過多的祭拜，只要放上一些死者生前喜愛的衣物或是小物，就可以讓祂們安息。近日這處地方開始變成一些喜愛「暗黑旅遊」觀光客的景點。

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▲天葬村中一片寧靜，反而沒有陰森感。

在天葬村裡，雖說以這樣的方式處理遺體，但神奇的是幾乎聞不到任何奇怪的氣味，據悉是因為村莊裡有一顆「神樹」會吸收屍臭味，讓氣味在空氣中就被分解，而村莊裡的孩子，似乎也對這樣的習俗見怪不怪，空閒時間仍在一旁的水道邊嬉戲。

天葬村中，共有11個竹籬分別間隔每一具遺體，當大體數量超過時，當地人就會按照放置時間慢慢清除掉，騰出空位讓新的遺體進入岸置，等到大體完全風化簍空時，親屬就會前去進行「撿骨儀式」。當地人也認為，只有男性及已婚女性可以受到天葬的待遇，有些人如果執意進入或是安葬於此，很可能就會造成地震或火山爆發等天災。

一名曾到訪天葬村的澳洲女性表示，天葬村是峇厘島最特別的一處地方，在這裡可以看到上帝慶祝、歡送生命的開始與結束，「如果有一天你想到這裡探訪，別忘了給予這個古老村莊一個至高的尊重。」

▲大體簍空後，家屬就會進行撿骨。