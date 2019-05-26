川普訪日前狂怒中東　對付伊朗「增1500兵駐守」拋70億軍售

▲川普決定增派1500兵駐守中東地區。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普訪問日本之際，不忘對於中東「伊朗問題」持續發表評論，24日公布美國將對中東增兵1500人，針對伊朗提升防禦能力，其中也包括操作導彈的系統、空中監視等，還有戰鬥機隊。對此美國代理國防部長沙納漢也證實這項消息。

綜合外媒報導，川普在出發前往日本訪問前，提到中東問題時說道「如果想在中東有更多的保障，現在的軍隊人數相對算是少，主要只能用於『保護』而已，比起派駐在埃及和阿富汗的7萬美軍來說，根本不足以掛齒。」

川普因此決定，將宣布緊急狀態聲明，繞過國會直接對中東沙烏地阿拉伯、阿聯猶和其他國家軍售，並且加派1500人駐守。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）政府確實繞過國會，對沙烏地阿拉伯、阿聯猶、約旦售出約70億的軍武。

而美國代理國防部長沙納漢表示，美國對於伊朗進一步的軍事行動，認定是威脅的一種，緊張的局勢讓美軍不得不加強部屬軍隊以維持地區安全，並且削弱伊朗的石油能力，這一切都是因為伊朗宣布要停止遵守核協議，希望在宣布增兵後，期盼伊朗可以再度三思。