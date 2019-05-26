2歲男童狂哭鬧　狠心保姆「倒50g鹽巴進午餐」：鹹死就安靜了！

▲俄羅斯狠心保姆竟給孩子50公克鹽巴導致孩子死亡。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

許多家庭因為父母親需要外出工作，孩子通常都會給予家人或是保姆照顧，但在俄羅斯西北部的阿爾漢格爾斯克（Архангельская о́бласть）出現一名保姆因受不了2歲的男孩不願意吃飯，瘋狂哭泣不止，竟將半包鹽巴（約50公克）到入午餐中，最後竟讓男孩真的「鹹死」了！

根據《Риа Новсти》報導，25歲的亞娜（Yana Deinesh）自己育有兩個孩子，卻沒想到在幫忙雇主照顧2歲的男童時，因為男童不願意吃午餐而哭鬧不休，亞娜一氣之下竟將整包鹽巴倒進男童的午餐中，並且用腰帶多次毆打，希望可以得到安靜，但不久這名孩子即感到噁心後瞬間失去知覺。

亞娜不得已只好通報警消，救援人員抵達時，試圖要對男童搶救，但是最終送往醫院還是回天乏術，主治醫師表示，「男童的死因是因為鹽中毒，一般成年人一天頂多攝取約6公克的鹽分，但這名狠心的保姆卻給予男童多達50公克的鹽巴，小小身軀根本無法承受。」

檢方開庭時，亞娜懊悔的表示，自己完全沒有想到這樣倒鹽巴會造成孩子死亡，「我對於我自己沒有考慮過行為的後果，感到相當自責」而對於所有罪刑，亞娜也都完全認罪，法官最終判定她以謀殺罪起訴14年有期徒刑。