安排川普成「令和」首位貴賓　CNN：對日本最重要的是「美國總統」

▲安倍晉三精心安排川普訪日行程。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普（Donald Trump）的訪日行程在26日揭開序幕，一早他先與首相安倍晉三一起打高爾夫球，開心之餘他也發了一條推特寫道，「北韓發射了一些小武器（small weapons），讓我國和其他人民感到不安，但我沒有。」外媒認為，這凸顯出美日雙方對國防安全仍存有分歧，再多的「友好」互動也無法及時產生效果。

本月初，北韓在一周內兩次試射不明飛行物體，日本定調北韓試射的飛行物體為「短程彈道飛彈」，防衛省與外務省皆發出聲明強調，這樣的行為違反了聯合國安理會的決議。白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）也同意日本對北韓的譴責，並公開表示，「我想首相（安倍）和總統（川普）將討論如何維護安理會決議的完整性。」不過，相較於態度強硬的波頓，CNN認為，川普更想與北韓保持友好的關係。

今年二月川金會過後，日本政府開始擔心美國與北韓日漸親密的關係，因為對日本來說，北韓試射導彈所造成的威脅，遠比美國本土還要大得多，若美國不能有效阻止北韓，那麼承受巨大風險的就是日本。安倍晉三不斷在各種外交場合試圖對川普施加壓力，例如要求川普在川金會期間項金正恩詢問，關於數十年前遭北韓綁架的日本公民一事。

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▲美日在東北亞的國防安全問題上仍有分歧。（圖／路透）



本次川普為其4天的訪問，更是日本政府的精心安排，希望讓川普成為「令和時代」第一位正式訪問的外賓，凸顯美日友好。CNN形容，安倍政府替全球政權樹立了典範，「沒有一個領導人可以像安倍晉三一樣，履行身為領導的使命，試圖透過奉承的模式，試圖在一個無法預測的總統身上，取得兩國關係的進展。」

對於安倍政府來說，如此「拉攏」川普固然招來許多國內的批評，不過就算川普再怎麼不受歡迎，據調查指出，多數日本民眾還是認為須將鞏固美日關係放在首位，不論在位者是誰。華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）日本事務負責人格林（Michael Green）指出，這次的訪問與其說是維護兩國元首的私人關係，不如說是基於安全與經濟考量的跨太平洋聯盟，「就日本外交考量來看，誰是總統不重要，重要的是『美國總統』。」

▼對日本來說重要的是美國總統，而非誰是美國總統。（圖／路透社）

