「飛天麵神教」爭取破例留鬍子！　美陸軍不再讓步秒拒絕

▲美國陸軍對於留鬍子有嚴格規定。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

雖然在電影裡常見到美國大兵留著滿臉鬍鬚，不過在現實中，美國陸軍要蓄鬚可沒那麼容易。士兵霍斯金斯（John Hoskins）以信仰「飛天麵神教」為由，向長官爭取留鬍子以示虔誠，但這項要求立刻就遭到駁回，美國陸軍拒絕對此宗教放寬標準。

據美國《陸軍時報》報導，過去錫克教信徒也抗議過不能留鬍子的規定，只要加入美軍就要打破原本包頭巾、蓄鬚的宗教習慣，對於內心是很大的衝擊，因此，美國陸軍終於在2017年網開一面，同意錫克教徒可以留鬍子，成為軍中的一項特例。

自從錫克教徒獲准蓄鬚後，一名信仰北歐神明的士兵在2018年也申請要留鬍子，獲得了指揮官施羅德上校（Col. Curtis Shroeder）的許可，順利成為宗教特例士兵，在那之後就越來越多人以宗教為由，爭取留鬍子的權利。

不過，這次飛天麵神教的霍斯金斯卻踢到鐵板。陸軍女發言人凱西（Cathy Brown Vandermaarel）回應，「美國陸軍尊重不同的宗教文化，不允許特定種族、膚色、宗教、性別的士兵受到歧視，但霍斯金斯的請求明顯和歧視並沒有關聯。」

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▲飛天麵神教在台灣是合法宗教團體 。（圖／翻攝自維基百科）



據了解，「飛天麵神教」教義為「宇宙是飛行義大利麵怪物（Flying Spaghetti Monster）在一次嚴重酒醉後創造的」，一開始是諷刺部分宗教團體不承認「進化論」而產生的社會運動，最早起源於2005年，隨後在網路上爆紅。該宗教已獲得荷蘭和紐西蘭承認，2016年在紐西蘭還曾舉辦一場符合「飛天神教」教義的婚禮。

此外，飛天麵神教2017年也在台灣順利註冊成宗教團體，使台灣成為亞洲地區第一個認可此宗教的國家。