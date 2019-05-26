美中關稅大戰！外商轉向進駐越南　成長總額增69%…創4年新高

▲年初至今越南引進外資總額達167億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）最新的報告中指出，在這場貿易爭端中不僅讓美國企業吸收大筆關稅，美中兩國的消費者正在苦嘗商品價格高漲的滋味。不過越南與中南美洲國家卻意外成為勝利者，為了避免額外的稅收，兩國的進口商正轉向其他國家購買產品，據英國《金融時報》報導，2019年第一季度，越南對美貿易順差同比飆升45.5%，而美國從墨西哥的進口也抵消了從中國的進口總額。

《金融時報》（Financial Times）引述美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）數據指出，自從川普對中國開徵懲罰性關稅後，越南對美國的出口額大幅飆升。越南計劃與投資部數據也顯示，年初至今越南引進外資總額達167億美元（約台幣5252億元），較去年成長69%，統計今年越南政府共發出1363項外商投資許可，另外有505家外商已獲准擴大投資規模，創下4年來新高。

百達資產管理（Pictet Wealth Management）經濟學家科斯特格（Thomas Costerg）指出，越南正在接力出口，而且成長速度相當驚人，現在已經有大批中國商品經由越南輸往各國，「對於這樣一個東南亞小國來說，這都讓全球經濟市場感到印象深刻。」紅星集團（Sao Do）總經理阮成方（Nguyen ThanhPhuong）表示，美中貿易戰爆發後，有許多來自中國的企業，就開始到越南工業區詢問投資與租地手續。

IMF在報告中指出，在川普政府對中國商品開徵關稅後，美國對中國的進口減少了8億5000萬美元，轉而從墨西哥增加相近金額的進口貨品。除此之外，2017年，美國是中國最大的大豆供應國之一，但北京政府去年將從美國購買的大豆減少了80%，並將進口國轉移到了巴西。