習慣快走可以「多活15年」！　英研究：即使過胖但走得快仍長壽

▲不少上班族為了趕時間，一大早就開始快走。（示意圖／記者屠惠剛攝）



國際中心／綜合報導

在都市的車站或馬路旁，常常見到上班族以極快步伐穿梭在人群，近期英國研究指出，這些走路速度快的人很有可能會比較「長壽」，平均比走路慢的人還多活15年，因為快走燃燒的熱量較多，運動量一增加，罹患肥胖、高血壓等疾病的機率自然就下降。

據《每日郵報》報導，萊斯特大學（Leicester University）研究人員分析了2006年到2016年47.5萬名平均年齡52歲的英國人，發現走得快的女性「預期壽命」為86.7歲至87.8歲，走得慢的女性則平均為72.4歲，多活了至少15年的時間，而男性也是同樣結果，走得快的男性預期壽命是85.2歲至86.8歲，走得慢的男性則平均為64.8歲。

請繼續往下閱讀...

▲即便走得快的人可能比較長壽，但也不是絕對的因果關係。（示意圖／資料照）



研究還指出，即使一個人已經嚴重過胖，但他走路很快，預期壽命依舊會比走得慢的人更長。不過，這項研究結果並不能代表走路快就一定長壽，這只證明了「相關性」，並非因果關係。

事實上，這已經不是科學家第一次進行這類研究。美國醫學會雜誌（JAMA）在2011年也發現同樣結果，「走路速度是預期壽命的可靠指標」；2013年也有美國研究人員發現，走路快能降低心臟病風險，進而達到延長壽命；2018年雪梨大學更指出，走得快可以降低5分之1的過早死亡風險。