川普會安倍聚焦北韓及伊朗問題　波頓譴責：試射違反安理會決議

▲ 川普26日上午和安倍打高爾夫球。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日飛抵日本，展開為期4天的國是訪問。白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）當天指責，北韓月初二度試射武器明顯違反聯合國安全理事會決議，而北韓及近來局勢緊張的伊朗問題都會是川普27日與日本首相安倍晉三會談的主要議題。

川普在北韓試射後的第一時間宣稱對此「不滿意」，隨後卻又轉為輕描淡寫。相較之下，有「鷹派中的鷹派」之稱的波頓比他強硬得多。他隨川普訪日，25日在東京明確譴責平壤當局，「這毫無疑問是違反安理會決議的。我想首相（安倍）和總統（川普）將討論如何維護安理會決議的完整性。」

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▲ 波頓明確譴責北韓。（圖／路透社）

安倍不久前還堅持，除非平壤當局採取具體行動棄核，並同意解決北韓綁架日人問題，否則不會同意與金正恩見面。但他在3月軟化，表示願意無條件與金正恩會晤。波頓對此指出，美國完全支持日本的努力，「總統已經在新加坡和河內與金正恩進行2次無條件的會晤；我看不出首相尋求和北韓領導人進行類似的會晤有任何不妥。」

波頓說明，安倍與金正恩會面可能有助於推動北韓無核化，同時解決他幾乎每次和川普會晤及熱線時都會提到的綁架問題，「安倍主動表示願意與金正恩會晤，接待這位首相一定對北韓有益。」

另一方面，波頓也提到，川普及安倍將討論美國與伊朗間日益緊張的關係，且美國對伊朗的威脅握有「深入且重大」的情報，但並未透露細節。據日本NHK報導，安倍正考慮最快在6月中旬出訪伊朗；若成行，將成為40多年來首位訪問伊朗的日本首相。