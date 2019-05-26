斷頭魚復活！「狂野搖擺」妹子嚇傻猛叫　真正原因曝光

▲原本只是漁民清洗魚隻的日常。（圖／翻攝Reddit「r/perfectlycutscreams」）

國際中心／綜合報導

一名漁夫在替一條新鮮已經去皮、去內臟的魚清洗乾淨，沒想到水潑了幾下，竟親眼目睹魚身瘋狂抖動起來，彷彿死而復生一樣；一旁錄影的女子看到嚇得瘋狂尖叫。許多網友在該影片底下留言，「活起來了」、「好嚇人」。

號稱美國批踢踢的知名網站「Reddit」日前出現一則影片，當中可以看見一隻已經死亡，不僅魚皮及內臟被去除乾淨，就連魚頭都已經被徹底切斷；然而就在一名漁夫扒開魚肚清洗魚隻體內時，卻被一旁錄影的女子阻止。

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▲▼魚隻瘋狂搖擺，漁夫和錄影的女子都被嚇得退開。（圖／翻攝Reddit「r/perfectlycutscreams」）

影片中，魚隻的身體開始緩慢搖擺，緊接著搖擺的幅度更大，速度更快，最後整隻魚就像剛抓上來、新鮮生猛的一條活魚一樣擺動，嚇得漁夫趕緊退開，錄影的女子更是瘋狂尖叫，「啊啊啊啊啊啊！」

其實死魚會跳動不代表還活著，而是神經尚留存著觸動機制，因此最可能的原因是當魚販為魚身抹鹽時，刺激了魚肉的神經收縮，並出現跳動的情況。

儘管這件事能可輕易得到科學解釋，仍有許多網友感到驚訝，「超噁的」、「就說你們這些人都該吃素吧」、「他們抓錯魚了，這隻不好惹」、「就算知道是鹽搞的鬼，我還是覺得可怕100%。」