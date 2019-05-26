婚禮變忌日！新郎拿「鐵架」布置會場...下秒遭高壓電擊身亡　她慘變寡婦痛哭

▲新郎布置婚禮會場時，不幸遭電擊身亡。（圖／翻攝自Người Miền Đông臉書專頁）

國際中心／綜合報導

越南25歲新郎陳玉石（Tran Ngoc Thach）23日在住家前方布置婚禮會場，由於看見會場傾斜，他便與其他5位親友要抬起裝飾的鐵架，卻不慎碰到高壓電線，慘遭電擊身亡，原本要喜洋洋的婚禮變成哀傷忌日，新娘更在結婚當天慟失愛侶。事發後，當地政府已派人前往慰問並協助家屬處理善後。

綜合外媒報導，該起意外發生在越南中部慶和省（Khanh Hoa）寧和縣（Ninh Hoa），陳玉石預計23日要迎娶新娘，22日就在住家前方布置好婚禮會場，但晚上卻颳起大風又下暴雨，也影響到婚禮會場。

陳玉石23日上午準備出發迎娶新娘時前，看到婚禮會場有傾斜的狀況，就請幾位親戚一起幫忙重新布置現場，在與另外5位親友要抬起婚禮裝飾的鐵架時，不小心碰到上空的高壓電線，導致他與其中2位親友被電擊昏迷。

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▲新娘更在結婚當天慟失愛侶。（圖／翻攝自Người Miền Đông臉書專頁）

報導更指出，家人見狀馬上將他們送往醫院急救，但是陳玉石在送醫途中因為傷勢過重宣告不治。消息傳出後，當地政府已派人前往慰問並協助家屬處理善後，該事件也引起許多越南網友的關注，許多人紛紛留言表示，「希望新娘早日走出傷痛」、「家屬請節哀」。