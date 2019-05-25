腿控必看！波蘭正妹IG全是「黑絲襪美腿」　網友瘋了：這腿我能吃10年

▲波蘭美女Ariadna Majewska的臉書與IG滿是黑絲襪福利照。（圖／取自Ari-Maj by Ariadna Majewska粉絲頁，下同）

記者林彥臣／綜合報導

歐洲美女永遠不會讓人失望！白皙的皮膚、修長的美腿、精緻的五官、優雅的舉止、時尚的穿著，總是讓男人興奮不已！就有網友在PTT表特板（Beauty）貼出了一位波蘭正妹亞莉亞德娜（Ariadna Majewska）的臉書與IG，裡面滿滿都是黑絲襪美腿照，簡直是腿控的寶庫！性感的美腿照讓鄉民全暴動！

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根據亞莉亞德娜的部落格常見問題回覆指出，她的身高167公分，1992年2月13日出生水瓶座，她具備多重職業身分，包括網拍商店老闆娘、時裝模特兒、攝影師等等，在她的商店裡有販賣以她的美照為主題的2019年月曆，一份要價29歐元（約新台幣1020），感官寫真集也同樣是29歐元。

另外根據亞莉亞德娜的lookbook顯示的訪客國籍，可以發現她不只在波蘭有人氣，最多的訪客其實是來自美國累積4.1萬人次，其次才是波蘭的3.7萬人次，另外包括台灣、中國、南韓、日本、菲律賓等亞洲國家也都有上千人次的訪客，其中台灣訪客2790人次，顯示亞莉亞德娜在亞洲也小有名氣。

網友在PTT推文表示，「腿超美！身材很好」、「這個腿...我受不了了」、「臉不重要，那個腿我能吃十年」、「你以為這樣我就會追蹤？沒錯我追蹤了」、「常在IG限時PO福利，讚讚」、「我不爭氣的石更（硬）惹」、「機票買好了....」。