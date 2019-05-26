世衛將承認中醫！納入最新醫學綱要　現代醫學界斥：增加醫療成本

▲中醫的針灸療法聞名世界。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

幾個世紀以來，中醫療法不僅在華人世界流傳，甚至也廣泛傳播到世界各地，不過在以生物科學、理論實業的現代醫學界裡，始終沒有獲得正式認可。然而正在瑞士日內瓦召開世界衛生大會預計通過最新版的全球醫學綱要（ICD），將首度把包括中醫在內的「傳統醫學」加入章節，意味著正式納入全球規範和研究。

根據《CNN》報導，支持中醫方一直致力於將中醫納入全球醫療保健領域，世界衛生組織表示，中醫一直不被認可醫療診斷和記錄，而歷經十多年的時間整理，才決定讓這數千年的「知識」濃縮成一個整齊的分類系統，而「全球醫學綱要」的目的是為了獲取有關健康和醫療的資訊，此舉可以協助中醫和全球規範、標準做連結。

儘管世界衛生組織強調，加入章節並非認可任何中醫療法的科學校度或是功效，仍引發現代醫學界的不滿。美國石溪大學藥理學與醫學教授葛洛曼（Arthur Grollman）認為，此舉將賦予那些未經證實療法的正當性，反而會大幅增加醫療照護成本，廣泛使用未知功效和潛在毒性的草藥將會危及全球消費者的健康，目前只有少數通過有系統的毒性、致癌性檢測。

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▲現代醫學界對於中醫的安全性和功效仍存疑。（資料圖／記者姜國輝攝）

至於聞名世界的「針灸」療法，倫敦大學藥理學教授科洪(David Colquhoun)表示，針灸的確帶給西方世界極大吸引力，有部分研究指出的確有小小的影響，但並沒有達到臨床標準，有更多證據證明放針的部位並無差別，而那些想像中的「經絡」也毫無根據。

此外，野生動物保護主義者也批評，中醫藥典中常常會使用野生動物軀體本身甚至是器官在世界各國對於中醫實踐的規範尚未發展之際，一旦中醫療法被正當化，對野生動物的生存將是極大浩劫。

目前中醫療法的安全性和功效存有爭議，艾克斯特大學（University of Exeter)補充醫學教授扎德（Edzard Ernst）認為，世界衛生組織的文件呼籲整合中醫的知識，但也對其藥物和診斷被證實安全、有效前沉默。