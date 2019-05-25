青蛙跳到手臂！捲毛男童崩潰大哭　豬隊友媽媽一戳...竟跳到嘴上

記者王麗琴／綜合報導

水池裡的青蛙感覺很可愛，不過如果牠突然跳到身上，你肯定會大叫。日前一名網友在推特PO出一則影片，只見一隻青蛙跳到男童的左手臂，男童當場爆哭，他的媽媽見狀便幫忙驅趕，豈料媽媽手指一戳，青蛙反而跳到男童的嘴巴上，導致男童哭得更傷心。

網友@24Miriah在推特分享一則影片，只見穿著藍色短袖polo衫的男童波恩（Bonn）伸長著左手臂，坐在溜滑梯上爆哭。正在拍攝的媽媽看到波恩大哭後便上前查看，結果發現是有一隻小青蛙跳到波恩的左手臂上，她笑著問波恩，「你為什麼要玩青蛙呢？」不過看著波恩無辜的崩潰大哭，媽媽便伸手幫忙驅趕青蛙。

▲波恩被小青蛙嚇得放聲大哭。（圖／翻攝自推特@24Miriah影片）

沒想到媽媽竟然是豬隊友，只見她手指一戳，青蛙竟直接跳到波恩大哭的嘴巴上，當場把他嚇到哭得更大聲了。

這段影片目前已累積了776萬觀看人次，甚至還被轉推至reddit。網友都被逗得哈哈大笑，表示「跪求男童心理陰影面積」、「哈哈~~我笑得很厲害，無法停止！」「太好笑了，我大概重播看了50次」、「他的媽媽失去了他所有的信任」、「媽媽根本在幫倒忙啊！」還有眼尖的網友發現小男童腳上的拖鞋穿錯了。