逃命畫面曝光！戰地記者遭無人機鎖定　斷垣殘壁中砲彈狂射

▲戰地記者在敘利亞遭無人機鎖定攻擊。（圖／翻攝自Twitter／@AlexCrawfordSky）



記者張方瑀／編譯

戰地記者時常穿梭在各個戰場，工作內容十分危險，英國就有一名記者與攝影團隊，日前就在敘利亞的農村地區遭無人機鎖定，儘管團隊成員都穿著印有「媒體」（Press）字樣的防彈背心，仍舊成為攻擊目標。從曝光的影片可以看到，團隊跟著兩名當地人不斷奔跑撤離，同時也能聽到陣陣爆炸聲，所幸最後僅有一名人員受到輕傷。

這名歷劫歸來的英國天空電視台（Sky News）記者克勞福德（Alex Crawford）表示，這不是團隊第一次在敘利亞遭到攻擊。當時他們正在敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）拍攝一輛遭擊中的坦克車，此前這裡是反對派與政府軍之間的緩衝區，被認定為沒有戰事發生的安全區，他們拍攝到一半時，突然發現頭頂上出現一台軍用無人機，克勞福德說，「我們就突然成了新的目標。」

「我們在斷垣殘壁中奔跑，試圖躲過那些朝我們射來的子彈，」克勞福德說，他們不斷聽到無人機往返的聲音，並且依照過去經驗，他們推斷是遭到遠處俄羅斯T-72坦克上的125毫米砲彈攻擊。克勞福德推斷可能是她為了融入當地齋戒月，選擇穿上穆斯林黑袍，才讓他們成為攻擊目標，但就國際法來說，攻擊記者是違法的。

戰地記者每天醒來，都是用自己的生命來換取第一線的消息，2012年美籍著名戰地女記者科爾文（Marie Colvin），與一名法國獲獎攝影師奧什勒克（Remi Ochlik）在敘利亞的炮火中殉職，科爾文生前最後一篇報導寫著，「居民生活在惶恐中，幾乎每個家庭都有摯親傷亡。每人口中都有一個疑問：為何我們被世界遺棄？」