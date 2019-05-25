美中女主播隔空嗆！下戰帖辯貿易　千萬網敲碗：拜託央視直播

▲ 福斯女主播向央視女主播下戰帖。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰延燒主播台，福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）和中國環球電視網CGTN女主播劉欣（Liu Xin）因貿易議題隔空互嗆，雷根不但在節目花了11分鐘反擊劉欣，還發出辯論戰帖。根據劉欣推特的最新回應，她已經答應要在未來一周找個時間來好好討論，另據彭博消息，這場隔空叫囂的口水戰，意外引來2000萬網友觀戰，更有人呼籲央視直播。

這起事件源自於美國14日的一篇評論，當時雷根表示，中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前表示，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」

對此，劉欣表示，雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象，暗示前幾屆美國政府在某種程度上被詭計多端的中國人給欺騙，「她如此確信美國人是受害者，且相當憤慨，讓她的眼睛幾乎要噴出火來。但是，仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容。」

▲ 劉欣在自己的節目上，把雷根形容成「川普總統的代言人」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

消息傳出來後，雷根立刻在節目上花了11分鐘反擊，並在推特下戰帖，要求雙方進行辯論，「妳譴責我『情緒化』和不了解事實，根本找錯對象！妳挑個時間和地點，我會赴約！」

雷根與劉欣的口水戰吸引許多人關注。美國參議員盧比歐（Marco Rubio）發推文提到，「恭喜雷根獲得這極大的榮譽，可被以謊言、欺騙及違反人權的中國共產黨所攻擊。」

值得一提的是，許多中國網友也紛紛在雷根的推特留言區表態，甚至呼籲央視直播，「期待一場好的、真實的辯論，不僅在福克斯，也要在CGTN」。