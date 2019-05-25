「1手機折扣1人！」力挺華為　大馬肉骨茶店祭半價優惠：氣沒消不結束

▲馬來西亞的一家肉骨茶店用打折力挺華為。（圖／翻攝自Facebook／肉先生.肉骨茶）



記者林瑩真／綜合外電報導

懷疑中國電信巨頭華為被用於間諜工作，美國政府下令封殺，多家科技公司都停止向華為供貨。不過馬來西亞柔佛（Johor）一家肉骨茶餐廳對此相當不滿，祭出打折優惠，要力挺華為以及使用華為的用戶。

馬來西亞肉骨茶店「肉先生.肉骨茶」老闆表示，看到華為遭到美國及其他國家封殺消息相當生氣，決定用具體行動支持華為，祭出優惠活動。只要是華為的用戶，到店用餐一律半價，如果是身穿華為制服來的的員工，「特別免費請喝涼茶！」

用餐過程中，只要拍照分享也有優惠，「一支華為手機就折扣一人份」。店家強調，由於老闆實在太生氣，優惠活動完全沒有定期限，直到老闆氣消為止，也順便嗆聲「在美國的你吃不到你就分享」。

發文至今不到一天，卻已經吸引2100則留言，網友表示「老闆你應該加多一條，用蘋果收費多50%」、「你們不是人，你們這樣是要逼我天天吃肉骨茶嗎」、「我沒用華為，但我是華人，能有25%折扣嗎」；還有不少網友直呼自己手機就是華為，讓店家忍不住回應「你還在等什麼？」