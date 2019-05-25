接任首相熱門人選！「硬脫歐派」強生：新領導人能用不同方法做事

▲前英國外務大臣強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）24日宣布將在6月7日下台，就在此消息一出幾小時後，熱門接棒人選、前英國外務大臣強生（Boris Johnson）立刻對外表達強硬脫歐立場，「無論能否達成協議，我們都將在10月31日離開歐盟。」他更強調有必要的話，他會在無協議脫歐之前，再與歐盟重談協議，「新領導人有機會用不同的方法做事。」

「強硬脫歐派」的強生在瑞士因特拉肯（Interlaken）舉辦的會議上指出，不論有無協議，英國都將在10月31前離開歐盟，若是有必要，他可以在無協議脫歐前，再次跟布魯塞爾重新談判。《每日郵報》的民調顯示，強生被視為處理脫歐亂局的最佳人選，獲37%黨員支持成為下任黨魁及首相。英國就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）也向《每日電訊報》表示，保守黨想要尋找對脫歐「非常積極」的人選，她認為基於過去的合作關季，強生會是個好選擇。

強生去年7月因不滿當局脫歐策略，憤而請辭，據BBC報導，強生在梅伊準備和國會報告脫歐計畫的30分鐘前辭職，此舉激怒許多保守黨議員。而後又屢被媒體爆出多次外遇，甚至還有一名私生女外，又不斷失言，嘲諷穿著罩袍的穆斯林看起來像移動信箱，甚至比擬為銀行搶匪，受到各方抨擊，要求他出面道歉，因此保守黨員對這位有可能出任首相的人選，可說是又愛又恨。