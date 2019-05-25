獵鷹9號一次釋放60顆衛星！　SpaceX「星鏈」推進太空網路時代

▲「獵鷹9號」火箭搭載60顆衛星升空，為SpaceX「星鏈」計畫踏出重要一步。（圖／翻攝自「SpaceX」YouTube頻道）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國太空探索科技公司SpaceX於23日發射「獵鷹9號」火箭，成功將60顆衛星送上太空。此為公司創辦人馬斯克（Elon Musk）創建的「星鏈」（Starlink）太空網路計畫，目的在為全球提供網路覆蓋服務，而這次成功進入太空的60顆衛星即為該計畫發射的第一批衛星。

綜合外電報導，美國東部時間23日晚間10點30分，搭載60顆衛星、總載重18.5公噸的「獵鷹9號」火箭，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）空軍基地的SLC-40發射台順利發射。1小時後，這60顆平板狀、各重227公斤的衛星被一顆顆釋放到離地球440公里的太空中；這些衛星隨後利用自身搭載的推進裝置達到地球上空550公里處的近地軌道。

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▲「星鏈」是SpaceX創辦人馬斯克力圖實現的計畫，若全面成功將為該企業帶來極大利益。（圖／翻攝自「SpaceX」YouTube頻道）

馬斯克表示，這些衛星在太空的樣子會像是「把一疊紙牌分散在桌上」。他在推特上證實，衛星成功部署後已經全部上線，而這些裝置會發射出它們的太陽能陣列，作為衛星的電力來源。作為計畫重要的一步，儘管尚沒有人能肯定60顆衛星都能全面運作到底，但馬斯克和SpaceX都在推特上表示，衛星在成功發射一小時後，都已經順暢運行。

若此次任務確定全面成功，將是太空領域進程的一大步，甚至能幫助SpaceX遙遙領先同樣想要建立太空網路的亞馬遜公司（ Amazon），以及軟銀集團資助的OneWeb公司等。

▲▼60顆平板狀的衛星已順利部署入太空。（圖／翻攝自「SpaceX」YouTube頻道）

SpaceX計畫2019年到2024年間，以每年發射2000顆衛星的速度，最終以1.2萬顆衛星建立「星鏈」網路，當中的1584顆將會部署在離地550公里處的近地軌道；「星鏈」搭建成功後，整個太空網路系將能夠從太空向地球提供高速網路服務。

SpaceX此前已將「星鏈」的2顆原型衛星送上太空，但此次發射衛星是為了批量生產設計，與原型衛星不同。這些衛星各搭載數個高通量天線和一個太陽能板，並以氪氣驅動的「霍爾推進器」調整在軌道上的位置，以及保持在軌道上的高度。此外，衛星也裝有導航系統，可以準確定位及追蹤軌道碎片，確保不會發生碰撞。