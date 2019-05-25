小象「陪客綁著走」癱軟倒地！頂不住40度熱天　媽伸鼻安慰

▲ 報導指出，這隻小象的年紀應該在1歲左右。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

泰國東部近日天氣炎熱，日前的氣溫更直逼攝氏40度。根據東芭樂園（Nong Nooch Tropical Gardens）遊客的說法，一隻小象的脖子上綁著一根粗繩，繫在讓遊客騎乘的母象身旁，一起走在柏油路上，但小象突然癱軟在地，似乎是因為太累才倒下，直到母象給予安慰後，小象才緩緩站起來繼續向前走。消息一出，外界開始質疑小象是否受到園方虐待。

鏡報引述遊客的說法指出，東芭樂園有許多小象都和母象用繩索綁在一起，載著遊客到處走。但根據現場影片，一隻小象在炎熱的天氣下和母象一起走著，看起來筋疲力盡，當遊客坐在牠們背上享受假期的同時，大象卻在受苦。

「這隻小象看起來非常疲累，你可以看到一旁母象正在安慰牠，鼓勵牠再度站起來」，遊客擔憂提到，「希望牠們有得到妥善照顧。」

面對疑似虐待動物的傳聞，東芭樂園發言人稱，小象並沒有受到虐待，且牠當時並不累，「所有的大象都很健康，且得到良好的對待。如果有任何問題發生，獸醫會負責治療牠們。這裡所有的小象都很健康。」

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