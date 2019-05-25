令和第一位外賓！川普訪日4天　「會見新天皇、與安倍打高球」

▲美國總統川普將訪問日本4天。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）預計在25日下午2時前抵達日本，開啟訪問日本4天的行程，行程中包括會見天皇德仁，還要與首相安倍晉三一起打高爾夫、看相撲比賽。川普不僅是令和時代第一名正式客人，也成為天皇德仁上任後第一個會見的外賓。

綜合日媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在華盛頓搭乘總統專用機「空軍一號」飛往日本。川普在飛機上時，透過推特表示，「很期待代表美國向天皇陛下致敬」，也將與「身為朋友的安倍總理大臣針對貿易及軍事協議」。

報導指出，川普表示，想與安倍晉三交換對今後協議的意見，尤其是關於農產品、自動車等貿易問題，希望能盡早交涉成功；對於中國貿易、尖端技術的對立情況，以及對北韓的對應等，則是想確認合作關係。

另外，川普對伊朗的經濟制裁、軍事壓力，造成緊張情勢，但日本與伊朗維持傳統友好關係，時隔40年的訪問是否會對此有所意見，也是外界對美國舉止的注目焦點。

外媒提到，川普此行也將參加許多日本儀式及活動，包括會見天皇、參加國宴，與安倍晉三打高爾夫球，以及觀看相撲比賽，之後則安排前往知名軍港城市「橫須賀」視察海軍基地直升機航母。

雖然日本慶應義塾大學教授谷口智彥（Tomohiko Taniguchi）認為，此次會面禮儀性多於實質內容，不過對日本外交有戰略價值，特別期望安倍晉三與美國達成雙邊貿易協定。