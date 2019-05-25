川普談梅伊辭黨魁　直言「難過」：她是認真的好女人

▲ 英國首相梅伊24日宣布請辭黨魁後，轉身離去。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）24日哽咽宣布6月7日正式辭去保守黨黨魁和首相的職務。法新社報導，許多國家領袖紛紛對此發聲表態，美國總統川普直呼「難過」，法國總統馬克宏肯定梅伊過去3年擔任首相的付出，但歐盟則表示，梅伊的離開並不會改變歐盟對英國脫歐協議的立場。

歐盟

歐盟委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，歐洲理事會領導人對英國脫歐協議「已闡明立場」，且梅伊選擇請辭的心情並不開心。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）則說，「我想表達我對梅伊的尊敬，以及她身為首相致力於英國有秩序脫歐所做的努力。」

美國

美國總統川普（Donald Trump）在白宮對記者提到，他為梅伊感到遺憾難過，「我非常喜歡她，她是個好女人，非常努力工作，也很堅強。」

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▲川普將於6月3日出訪英國，屆時梅伊仍會是英國首相。（圖／路透）

法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是相當肯定梅伊，讚賞她幫英國爭取權益的同時，還能兼顧對歐洲夥伴的尊重。但法國愛麗榭宮發聲明表示，歐盟原則將會持續適用，期盼英國在梅伊離開後迅速表明立場。

德國

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人費茲（Martina Fietz）提到，梅克爾尊重梅伊的決定，且雙邊保有良好、信任的工作關係，只要梅伊仍在職，就會跟她繼續合作。此外，柏林當局希望能與英國政府保持密切合作關係。

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