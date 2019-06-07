約大叔開房間！妙齡女越想越不對「他怪怪的」　3hrs後全裸窒息慘死

▲少女和大叔出去後竟然慘成裸屍。（圖／123RF，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

南韓京畿道烏山市一名24歲女子2日下午5時與網路上認識的33歲大叔相約開房間，隨後她傳訊給朋友「這男的怪怪的」，接著失去聯絡。友人擔心她的安全，於晚上8時許找到旅館並尋求幫助，豈料，一打開房門，就發現她全裸倒在地上，疑似是遭人勒斃，明顯死亡。警方已經將大叔逮捕到案，正調查他的犯案動機。

綜合外電報導，女子透過網路聊天軟體認識33歲大叔，兩人決定前往旅館約炮，不久後她就傳訊息給朋友「這男人好像怪怪的」，接著音訊全無。友人傳訊息和打電話都找不到她，於是在晚上8時許前往該旅館，並請求旅館服務人員一起前往房間查看。

旅館服務人員查詢到女子的入住紀錄後，與友人前往房間，門一打開，就看見女子全裸倒臥在地上，呈現出死亡的姿態，趕緊報警處理。警消初步調查，女子脖子上有勒痕，調閱監視器後，發現她和大叔曾一起入住，然而大叔卻獨自離開，放她一人在房內，於是懷疑大叔涉有重嫌，將大叔逮捕到案。

大叔被警方逮捕時沒有逃跑或反抗。偵訊時，大叔直接坦承殺人，卻未透露犯案動機。由於他與被害女子透過聊天軟體認識，也是第一次見面，彼此並不熟識，不確定兩人是否曾玩「窒息式性愛」時而造成意外，或隱藏什麼不可告人的內幕，警方正調查相關動機。