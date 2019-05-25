主人開車撞樹慘死！忠犬「伴屍5hrs」...傷太重2天後被安樂死

▲澳洲男遇死亡車禍，愛犬重傷被安樂死。（圖／翻攝自臉書／Majors surgery）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲男子麥考伊（Luke McCoy）日前帶著愛犬Major一起開車出門，沒想到他撞上一棵樹，當場死亡，Major身受重傷，守在主人屍體旁5小時後，才被路人發現。事後Major因為受傷太嚴重，必須要截肢，家人感到不捨，最後決定將Major安樂死。



這起死亡車禍發生在當地時間19日晚間，麥考伊開著載著Major，行經昆士蘭陽光海岸地區的時候，失去控制，連續撞上好幾棵樹之後，最後直接撞上一棵大樹，當場死亡，愛犬Major則是受到重傷，但一直守在主人身旁。5個小時後才有路人發現這個車禍現場，趕緊報警。

麥考伊的妹妹納丁（Jasmine Nadin）表示，Major是麥考伊第一隻養的狗狗，也是最好的朋友，但是車禍後，Major受到了難以復原的內傷，必須要截肢才能保命，日後生活品質極低，到了21日，Major的傷勢突然惡化，「獸醫打給我們，他說Major撐不過今晚了」。考量到Major承受著巨大痛苦，家人最後決定將牠安樂死，「我們向親愛的家人以及朋友吻別」。

納丁在臉書上難過表示，「你是我親愛的哥哥，看著我長大，我記得你教我溜滑板，你一直都很照顧我、保護我，你走得太快了，安詳高飛吧，我知道你會在上面看著，我愛你哥哥」。

納丁也在臉書上發募款，希望籌措獸醫治療費用，以及麥考伊和Major的葬禮費，還會替兩人製作紀念牌匾。