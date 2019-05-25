漂白水當神藥！牧師稱喝了可治「愛滋瘧疾」滅除癌細胞　毒害超過5萬人

▲美國紐澤西州一名男牧師帶領1200名神職人員，拿「奇蹟解藥」（miracle cure）治癒烏干達人。（圖／翻攝自Brighteon影片，下同）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州一名男牧師帶領1200名神職人員，利用基督教的名義，拿「奇蹟解藥」（miracle cure）幫助烏干達人治療如癌症、瘧疾及愛滋等疾病，號稱能消滅癌細胞；沒想到這個解藥竟然是亞氯酸鈉和檸檬酸所組成的溶液，也就是含有二氧化氯的工業用漂白水，超過5萬多名烏干達人接觸並飲用。

根據英國《衛報》報導，這名52歲的美國牧師鮑德溫（Robert Baldwin）創辦了基督教非營利組織，並訓練了近1200名神職人員，利用亞氯酸鈉和檸檬酸作成的溶液作為「奇蹟解藥」，稱這些藥水可以治療癌症、瘧疾及愛滋等疾病，並把藥水發放給烏干達民眾，要他們飲用，最小的受害者是14個月大的嬰兒。

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神職人員在星期日作禮拜時，提供藥水治癒現場與會的50名信眾。鮑德溫還向神職人員表示，如果推廣「奇蹟解藥」有不錯的業績，他就會贈送智慧型手機作為獎勵；他甚至創立了教會品牌，聲稱可利用「上帝的力量」減少非洲人口的死亡人數。

報導指出，鮑德溫沒有醫學專業背景，他之所以選擇烏干達是因為這是法規薄弱的貧窮國家，相對的，美國和歐洲有非常嚴格的法律，使他無法自由提供「奇蹟解藥」給有需要的民眾，「貧窮國家的人們沒有富人的選擇權，因此他們更願意接受上帝賜給他們的祝福。」

另外，來自英國、目前居住在烏干達協助推動鮑德溫「奇蹟解藥」的雷托（Sam Little）也指出，他有家人用「奇蹟解藥」後結果治癒了癌症，於是他開始上網研究二氧化氯的治療效果，並在烏干達西部的鄉村醫院進行了一項小型試驗，利用二氧化氯治癒瘧疾，教導當地的醫護人員漂白劑的公式：成人18滴，5至12歲兒童12滴，1歲兒童4滴至8滴。

雷托上傳一部影片，內容顯示，有9名患者接受2滴「奇蹟解藥」，其中包含一名是年齡約14個月大的嬰兒，實驗室單位透過血液檢查發現，當他們使用「奇蹟解藥」後，瘧疾的跡象在2小時內消失，之後檢測血液樣本，發現甚至都痊癒了。

「這樣的研究不可能發生在英國或美國。」雷托表示，目前他在烏干達進行治癒愛滋病毒的研究，以證明「奇蹟解藥」確實可以治癒各式各樣的疾病。被問到是否有漂白水治癒疾病的科學證據？他指出，2018年有一項德國醫學院進行了500名瘧疾患者對於二氧化氯的研究。

不過當記者嘗試聯繫這個德國研究室，卻得知「這項研究在科學上毫無價值，而且充滿矛盾並擁有一定程度上的道德問題」，該研究的學者也被取消了教授頭銜，已經不在該機構工作，為了要取得專業的回應也聯繫不上。

整起事件曝光，鮑德溫聲稱，自己只是想要幫助人們「使用自然療法」，隨即關閉了所有的社群帳號和自己架設的官方網站。目前美國檢方正在調查中。

美國食品藥品監督管理局（FDA）發布警告，建議任何飲用漂白水的民眾應「立刻停止使用並扔掉」，因為這些化學物質會讓人患有噁心、腹瀉的可能，嚴重時甚至會導致脫水、造成生命威脅的低血壓。美國駐烏干達大使館也於20日在推特上發表聲明：「我們強力譴責分送這些物質的行為。這極度危險，也不該作為任何疾病的解藥。」