法國里昂麵包店前「包裹爆炸」！至少13人受傷　包括1名孩童

▲里昂（Lyon）發生包裹爆炸案。（圖／翻攝自當地行政官員推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國東南部城市里昂（Lyon）市中心當地時間24日發生一起包裹爆炸案；法國地檢署指出，爆炸至少造成13人受傷，包括一名孩童。警方目前已針對恐怖攻擊方向進行調查。

綜合外電報導，當地時間24日下午5點30分，包裹炸彈在徒步區一間麵包店前爆炸，地點位於里昂市中心、索恩河（Saone）和隆河（Rhone）間的狹長地區，目前警方已將該區人群疏散。

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▲▼警方目前已疏散爆炸區域附近人群。（圖／翻攝自當地行政官員推特）

法國地檢署發言人表示，此次爆炸包含一名孩童在內，至少13人受傷，但沒有生命危險；目前尚無人或組織宣稱發起此爆炸行動。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍後在一場YouTube訪談直播上指出，自己因「攻擊事件」而遲到；警方已朝恐怖攻擊方向進行調查。

法國近年來成為恐怖攻擊的目標，特別是2015年和2016年，遭到伊斯蘭極端主義份子較大規模的死亡攻擊。2018年12月，東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）發生槍擊案，5人在聖誕市集上被槍手射殺身亡。





